СБУ та Нацполіція затримали командування батальйону на Одещині, яке під час війни розікрало майже 100 млн грн

Фото: https://t.me/SBUkr/

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ ліквідували на Одещині одразу три схеми розкрадання оборонних коштів.

"Фігуранти продавали "бронь від призову", підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн", - йдеться в повідомленні СБУ телеграм-каналі в середу.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону.

"Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них – двоє його заступників", - уточнюють у відомстві.

За однією зі "схем" фігуранти фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. "Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до $5 тис.", - зазначають в українській спецслужбі.

Насправді, як наголошують в СБУ, такі "мобілізовані" навіть не з’являлися на території режимного об’єкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

"Крім цього посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД, а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки", - інформують у відомстві.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків у них вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.