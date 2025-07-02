МЗС запросило тимчасового повіреного у справах США з питання затримки оборонної підтримки України

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель був запрошений до Міністерства закордонних справ України (МЗС) у середу, 2 липня, на доручення керівника відомства Андрія Сибіги щодо військової допомоги США та оборонної співпраці двох держав на тлі ескалації агресії та терору РФ проти України.

"Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца висловила вдячність США за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України. З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомляється на сайті МЗС України.

Відзначається, що Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу РФ до миру, і у цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора.

"Сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими.

Видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що аткове рішення про призупинення постачання Україні частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації минулого президента США Джозефа Байдена, було прийнято на початку червня, але воно набуває чинності лише зараз. При цьому відзначається, що адміністрація Трампа не просила про подальшу допомогу Україні, хоча від адміністрації Байдена залишилося достатньо коштів, щоб Україні вистачило ще на кілька місяців.

Пізніше Колбі наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".