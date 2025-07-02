2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1225 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1225 RUSSIAN AGRESSION

2 липня відзначають Всесвітній день дикобраза, Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО.

В Україні - День податківця.

Православна і греко-католицька церкви - покладення ризи Пресвятої Богородиці.

День податківця України

Щорічно, починаючи з 2013 року, 2 липня в Україні заведено відзначати День працівника державної податкової служби. Указом Президента України від 25 червня 2020 року було змінено назву свята на День податківця України.

З існування незалежної України постало актуальне питання утворення системи податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року було ухвалено закон про державну податкову службу. До документу декілька разів були внесені зміни, спрямовані на розробку шляхів нарахування та стягнення податків, проведення реорганізацій та створення нових підрозділів у регіонах.

Сучасна податкова система бере до уваги досвіді країн Європи, задля проведення реформи, що сприяла би розвитку підприємництва та стимуляції добровільного виконання вимог компетентного та прозорого податкового законодавства.

Всесвітній день дикобраза

2 липня щороку відзначається Всесвітній день дикобраза — неофіційне свято, яке присвячене цим унікальним тваринам. Цей день є чудовою нагодою дізнатися більше про дикобразів, їхню поведінку, середовище існування та важливу роль у природних екосистемах.

Міжнародний день спортивного журналіста

Щорічно, починаючи з 1995 року, 2 липня відмічається Міжнародний день спортивного журналіста. У цей день у 1924 році у Парижі була створена асоціація спортивної преси, яка об'єднала понад 150 спілок журналістів. До неї пізніше увійшли представники інформаційних агенцій, інтернет-видань, телебачення, радіо та пресслужб.

Всесвітній день НЛО

День НЛО в усьому світі відзначається 2 липня. Святкування присвячене дослідникам, що вивчають явища, які неможливо пояснити науково.

Цього дня народилися:

200 років від дня народження Володимира Степановича Александрова (Александріва, Олександріва) (1825–1894), українського письменника, поета, музиканта, літератора, краєзнавця, фольклориста;

130 років від дня народження Олеся (Олександра) Семеновича Чишка (1895−1976), українського композитора, співака, педагога;

60 років від дня народження Ореста Богдановича Принади (1965), українського художника декоративно-ужиткового мистецтва, педагога;

60 років від дня народження Романа Степановича Стельмащука (1965–2015), українського музикознавця, композитора, аранжувальника, педагога, засновника ансамблю "A cappella Leopolis" та Фестивалю давньої музики у Львові.

Ще в цей день:

1900 — Відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном;

1951 — Радянська газета "Правда" засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну";

1956 — Розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

1996 — У Дніпродзержинську міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми;

2011 — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Церковне свято:

У роки правління візантійського імператора Льва Великого, Македонянина (457-474), брати Гальба і Кандид, наближені до царя, вирушили з Константинополя до Святої Землі на поклоніння Богові у тамтешніх святих місцях. Вони зупинилася на нічліг у невеличкому селищі біля Назарету, в будинку старенької юдейки. В домі їх увагу привернули запалені свічки і фіміам. На питання, що за святиня знаходиться в будинку, благочестива жінка довго не хотіла відповідати, але після невідступних прохань врешті відповіла, що зберігає дорогу святиню - Ризу Богородиці, від якої відбувається багато чудесних Господніх зцілень. Пресвята Діва перед Успінням подарувала одну зі Своїх риз благочестивій дівчині-юдейці з цього роду, заповівши їй передати її перед смертю також дівчині. Так, від покоління до покоління, Риза Богоматері зберігалася в цій родині.

Дорогоцінний ковчег, що містив священну Ризу, був перевезений до Константинополя. Святий Геннадій, Патріарх Царгородський († 471; пам'ять 31 серпня), і імператор Лев, дізнавшись про священну знахідку, переконалися у нетлінності святої Ризи Богородиці і з трепетом приклалися до неї.

У Влахерні, на березі моря, був споруджений новий храм на честь Богоматері. 2 липня 458 року святитель Геннадій з належним торжеством переніс священну Ризу у Влахернський храм, вклавши її в новий ковчег.

Не раз при навалах ворогів Господь, за заступництвом Пресвятої Богородиці, рятував місто, якому Вона дарувала Свою священну Ризу. Так було під час облоги Константинополя аварами в 626, персами - в 677, арабами - у 717 роках.

Іменини: Іван, Зосима, Юліан, Марія, Олександр.