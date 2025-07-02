Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 73 керованих авіабомби, використав для ударів 882 дрони-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26144