09:48 01.07.2025
Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
У ніч на 1 липня російські окупанти атакували територію України 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 – збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - вказується у повідомленні в Телеграм-каналі.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на одну локацію.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.