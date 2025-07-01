Інтерфакс-Україна
Події
09:48 01.07.2025

Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ

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Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 1 липня російські окупанти атакували територію України 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 – збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - вказується у повідомленні в Телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на одну локацію.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #повітряні_сили #бпла

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