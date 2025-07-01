Інтерфакс-Україна
Події
04:16 01.07.2025

Орбан закидає ЄС прагнення мати в Угорщині проєвросоюзівський і проукраїнський уряд – ЗМІ

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Прем'єр-міністр Угорщини звинуватив керівництво ЄС в організації Параду рівності, який відбувся в Будапешті попри заборону центральної влади, повідомляє Bloomberg у понеділок.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан намагався применшити негативну реакцію проти свого правління на угорському прайді, що відбувся на вихідних, зобразивши його як "ганебну" подію, організовану Європейським Союзом", - сказано в матеріалі агенції.

Парад рівності пройшов у столиці Угорщини за підтримки опозиційної до уряду Орбана мерії Будапешта.

"Чисельність демонстрації, яка оцінюється в сотні тисяч людей, підкреслила зростаючу опозицію до все більш авторитарного 15-річного правління Орбана", - підкреслює Bloomberg.

"Так виглядає схема дій ЄС і так буде з питанням міграції та Україною. Значення має не національний уряд, а ті, хто приймає рішення в Брюсселі. Тому вони хочуть мати в Угорщині уряд, який буде проєвросоюзівським і проукраїнським, замість захищати свої національні інтереси. Тоді вони зможуть пропхати все, як це сталося з парадом", - цитує інтерв'ю Орбана телеканалу TV2 у понеділок TVN24.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-30/budapest-pride-ban-backfires-as-orban-continues-slump-in-polls

https://tvn24.pl/swiat/wegry-viktor-orban-parada-rownosci-to-nie-powod-do-dumy-ale-hanba-st8535728

Теги: #угорщина #орбан #єс #звинувачення

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