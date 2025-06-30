Інтерфакс-Україна
Події
19:45 30.06.2025

Клименко зустрівся з головою МЗС Німеччини, обговорили технічну допомогу

1 хв читати

Міністерство внутрішніх справ України отримало від Німеччини вантажну, пожежну, інженерну, протидронову та розмінувальну техніку, а також засоби зв’язку та захисту від хімічних та біологічних загроз, повідомив очільник відомства Ігор Клименко за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який прибув з візитом до Києва.

"Завдяки підтримці Уряду Німеччини ми змогли: посилити кордон - Державна прикордонна служба отримала вантажну та інженерну техніку для укріплення державних рубежів та оперативного реагування на загрози; зміцнити захист критичної інфраструктури - Національна гвардія України отримала транспорт, засоби зв’язку та системи для протидії ворожим безпілотникам; підвищити безпеку громадян - Національна поліція отримала техніку для розмінування, забезпечення публічного порядку та документування воєнних злочинів; посилити спроможності рятувальників - ДСНС України отримала понад 500 одиниць техніки різного типу: від пожежних автодрабин до спецмашин для розчищення завалів та рятування людей", - написав Клименко в Телеграм.

Він окремо подякував за надані засоби захисту від хімічних, радіаційних та біологічних загроз, які критично важливі для ліквідації наслідків атак на промислові об’єкти.

"Німеччина - один із ключових партнерів Міністерства внутрішніх справ України. Надана допомога - це не просто техніка і обладнання. Першочергово це - врятовані життя українців… Ця техніка вже працює там, де найбільше потрібно", - додав Клименко.

Теги: #допомога #мзс_німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 27.06.2025
Посол Швеції в Україні ознайомився із діяльністю УЧХ на Сумщині

Посол Швеції в Україні ознайомився із діяльністю УЧХ на Сумщині

15:52 27.06.2025
Стаціонарна психіатрична допомога дітям фінансуватиметься тільки в багатопрофільних дитячих лікарнях – МОЗ

Стаціонарна психіатрична допомога дітям фінансуватиметься тільки в багатопрофільних дитячих лікарнях – МОЗ

22:25 26.06.2025
Нідерланди та Бельгія передали Україні 2 мисливці за мінами

Нідерланди та Бельгія передали Україні 2 мисливці за мінами

13:45 24.06.2025
УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

21:26 22.06.2025
Норвегія планує додатково виділити $400 млн на закупівлю озброєння для України — Умєров

Норвегія планує додатково виділити $400 млн на закупівлю озброєння для України — Умєров

11:15 21.06.2025
Порошенки передають ще 100 квадроциклів фронту

Порошенки передають ще 100 квадроциклів фронту

13:48 20.06.2025
Громада Києва відправила чергову партію допомоги бійцям на фронт – Кличко

Громада Києва відправила чергову партію допомоги бійцям на фронт – Кличко

11:19 20.06.2025
Аграріям у 2025р нададуть 10,9 млрд грн допомоги, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій - Южаніна

Аграріям у 2025р нададуть 10,9 млрд грн допомоги, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій - Южаніна

21:21 18.06.2025
У Словаччині затримали 8 осіб у справі про можливе нецільове використання коштів для воєнної допомоги Україні

У Словаччині затримали 8 осіб у справі про можливе нецільове використання коштів для воєнної допомоги Україні

11:28 17.06.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р

Зеленський сподівається, що велику частину фінансової допомоги від Німеччини можна буде виділити на українське виробництво

Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд в межах ініціативи ERA - Шмигаль

ОСТАННЄ

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Румунії постраждала громадянка України - МЗС

Апеляційна палата ВАКС частково змінила обов'язки, покладені на фігуранта справи щодо завдання збитків Національному інституту раку

Європейська Комісія та Україна узгодили умови торгівельних відносин щодо агропродукції - єврокомісар

Вітер лишив без енергопостачання майже 1 тис абонентів у Миргородському районі – обладміністрація

НАБУ повідомило про протокол на заступника міністра енергетики за ненадання інформації про міжнародну допомогу

Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

В Україні в останні місяці зафіксовано суттєве зростання кількості жертв серед цивільних та порушень прав людини - ООН

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Глава МЗС Німеччини вважає, що перший кластер у переговорах про вступ України в ЄС може бути відкритий під головуванням Данії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА