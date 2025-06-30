Клименко зустрівся з головою МЗС Німеччини, обговорили технічну допомогу

Міністерство внутрішніх справ України отримало від Німеччини вантажну, пожежну, інженерну, протидронову та розмінувальну техніку, а також засоби зв’язку та захисту від хімічних та біологічних загроз, повідомив очільник відомства Ігор Клименко за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який прибув з візитом до Києва.

"Завдяки підтримці Уряду Німеччини ми змогли: посилити кордон - Державна прикордонна служба отримала вантажну та інженерну техніку для укріплення державних рубежів та оперативного реагування на загрози; зміцнити захист критичної інфраструктури - Національна гвардія України отримала транспорт, засоби зв’язку та системи для протидії ворожим безпілотникам; підвищити безпеку громадян - Національна поліція отримала техніку для розмінування, забезпечення публічного порядку та документування воєнних злочинів; посилити спроможності рятувальників - ДСНС України отримала понад 500 одиниць техніки різного типу: від пожежних автодрабин до спецмашин для розчищення завалів та рятування людей", - написав Клименко в Телеграм.

Він окремо подякував за надані засоби захисту від хімічних, радіаційних та біологічних загроз, які критично важливі для ліквідації наслідків атак на промислові об’єкти.

"Німеччина - один із ключових партнерів Міністерства внутрішніх справ України. Надана допомога - це не просто техніка і обладнання. Першочергово це - врятовані життя українців… Ця техніка вже працює там, де найбільше потрібно", - додав Клименко.