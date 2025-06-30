Інтерфакс-Україна
Події
14:41 30.06.2025

Сибіга: дуже сподіваємося, що отримаємо додаткові системи ППО від наших партнерів

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Сибіга: дуже сподіваємося, що отримаємо додаткові системи ППО від наших партнерів
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на отримання додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів та на їх допомогу у нарощення спроможностей у виготовленні українських систем.

На спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Києві Сибіга наголосив, що РФ посилила атаки по Україні ракетами та дронами, зазначивши, що Росія також розвиває власний оборонно-промисловий комплекс, що є загрозою для євроатлантичної безпеки.

"Росіяни б'ють по цивільних об'єктах, щоб посіяти паніку, щоб цьому запобігти ключовим є, безумовно, - системи ППО", - зазначив міністр.

Він висловив вдячність Німеччині за всю підтримку у сфері ППО та наголосив, що Україна сподівається на подальшу допомогу від союзників.

"Ми дуже сподіваємося, що отримаємо додаткові системи від наших партнерів. Нагадаю, що ми звернулися до американської сторони. Президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО, саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети", - зазначив Сибіга.

Крім того, як наголосив міністр, важливим напрямком роботи, в якому Україна потребує підтримки партнерів, є нарощення спроможностей у виготовленні власних систем ППО та "розбудові повітряного щита".

"Ця співпраця з нашими німецькими друзями також буде взаємовигідна", - додав він.

 

Теги: #вадефул #ппо #сибіга

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