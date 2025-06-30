МЗС України відреагувало на заяву словацького міністра про "прощення Росії": Росія вдарить вас і по іншій щоці

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву очільника МЗС Словаччини про можливе "прощення Росії", наголосивши, що безкарність є головною причиною злочинів.

"Почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Раніше голова МЗС Словаччини Юрай Бланар в ефірі каналу STVR заявив, що Захід повинен шукати можливості для відновлення комунікації з Росією в рамках міжнародного права і "можливо, навіть пробачити все, що сталося".