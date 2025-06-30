30 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1223 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1223 RUSSIAN AGRESSION

30 червня відзначають Міжнародний день парламентаризму, Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда.

Православна церква вшановує пам'ять Всіх святих; Собор 12 апостолів.

Міжнародний день парламентаризму

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 72 / 278.

Його метою є підвищення обізнаності людей у питаннях роботи вищого законодавчого органу, його завдань та можливостей.

Саме парламенти ухвалюють закони, що регулюють життя суспільства та забезпечують прозорість, відповідальність та захист прав громадян.

Всесвітній день соціальних мереж

в 2010 році за ініціативою однієї з медіа-компаній США з’явилося особливе свято — Всесвітній день соціальних мереж, який відтоді щороку відзначають 30 червня.

Соціальні мережі - це онлайн-платформи, які дозволяють нам ділитися думками, ідеями та інформацією, створювати віртуальні спільноти. Завдяки соцмережам, ми завжди на зв’язку з людьми, спілкування з якими для нас важливе. Це можуть бути наші близькі, друзі, колеги або просто добрі знайомі.

Цього дня народилися:

340 років від дня народження Джона Гея (1685-1732), англійського поета, драматурга. Дату народження подано за Encyclopædia Britannica, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 10.09.1685 р.;

145 років від дня народження Михайла Михайловича Лозинського (1880-1937), українського публіциста, біографіста, літературознавця, перекладача, театрального критика, правознавця, дипломата, політичного діяча. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 30.07.1880 р.;

130 років від дня народження Томи Кобзея (1895-1972), українського письменника, публіциста, громадського діяча (Канада);

130 років від дня народження Юліана Стечишина (1895-1971), українського публіциста, адвоката, педагога, громадського та релігійного діяча, автора праць з історії української еміграції (Канада).

Ще в цей день:

1908 - В Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті;

1910 - Закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою;

1913 - Почалася Друга балканська війна;

1934 - "Ніч довгих ножів" — лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера тощо);

1940 - За наказом Герінга розпочалася повітряна блокада Великої Британії;

1941 - Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 - У Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 - Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголосили про створення транзистора

1988 - За непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 - У Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 - Прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;

2013 - Почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 - росія покинула захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку росії це було оголошено як "жест доброї волі", а насправді - чергова поразка загарбників, що напали на Україну.

Церковне свято:

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Свято присвячене всім дванадцятьом апостолам Ісуса Христа, які були його найближчими учнями та першими проповідниками християнства. А ще одна назва свята – друга Пасха, оскільки багато звичаїв та традицій цього дня співзвучні з Великоднем.

Іменини: Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія.