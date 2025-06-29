Відносно прохолодна погода очікується в Україні на початку тижня, місцями дощі та грози

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Невеликі короткочасні дощі та грози очікуються місцями в Україні в понеділок, 30 червня, але вночі у більшості південних, а вдень у більшості західних та східних областей без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті до 30°.

У Києві 30 червня місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура 30 червня була зафіксована на позначці 34,1° в 1898р., найнижча - 7,6° вище нуля в 1894р.

У вівторок, 1 липня, в Україні переважно без опадів, лише на сході та північному сході країни місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень північному сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°. Вдень 18-23°, на півдні країни та Закарпатті до 26°.

В Києві 1 липня без опадів. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.