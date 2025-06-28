Інтерфакс-Україна
Події
19:04 28.06.2025

Фіцо: Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить

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Фіцо: Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, тому що той його "ненавидить", повідомляє Aktuality у суботу.

Як зазначається, Фіцо прокоментував зацікавленість президента Словаччини Петера Пеллегріні у візиті до України та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, однак зауважив, що це було б "суто символічним візитом", оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати будь-які угоди.

"Моя зустріч із президентом Зеленським не має сенсу, бо він мене ненавидить… Я не бачу причин зустрічатися з президентом України", – сказав прем'єр-міністр.

Водночас він зазначив, що "для нього важливо спілкуватися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем".

 

Теги: #фіцо

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