Інтерфакс-Україна
Події
08:21 28.06.2025

Через російські обстріли загинула одна людина та троє постраждали на Херсонщині - ОВА

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Через російські обстріли загинула одна людина та троє постраждали на Херсонщині - ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу загинула одна людина та троє постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 -  дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Наддніпрянське, Садове, Придніпровське, Степанівка, Молодіжне, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Томина Балка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Миролюбівка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Милове, Республіканець, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Львове, Бургунка, Вірівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Осокорівка, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За словами глави ОВА, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9139

Теги: #обстріли #прокудін #херсонська_область

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