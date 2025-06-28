Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 131 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 тис. окупантів, 1 танк, 12 бронемашин, 35 артсистем, 237 БПЛА, а також 131 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб, танків – 10970 (+1) од, бойових броньованих машин – 22908 (+12) од, артилерійських систем – 29665 (+35) од, РСЗВ – 1425 (+0) од, засоби ППО – 1189 (+1) од, літаків – 420 (+4) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237), крилаті ракети – 3394 (+6), кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од, спеціальна техніка – 3921 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EW5RA4d2kqRGNfnkMNa4Kb8nopkpefW515azcfKp7TGZqpFbQbvF257oRvYLozfTl