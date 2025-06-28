Інтерфакс-Україна
Події
00:10 28.06.2025

Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту - Сибіга

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Україна буде ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, Сибіга наголосив, що Україна дуже уважно слідкує за зростанням товарообігу окремих держав, зокрема Центральної Азії, з Росією. За окремими напрямками відбувається зростання на порядки.

"І ми бачимо, що це та продукція, яка має подвійне призначення і використовується Росією при виготовленні воєнної продукції. Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів щодо країн, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російської нафти", - сказав він.

Також міністр зазначив, що російська нафта, газ та пов'язані продукти, які забезпечують до 50% надходжень до федерального бюджету Росії, продовжують потрапляти на європейські ринки. Так, тільки за квітень цього року Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 мільярдів доларів. При цьому один день агресії Кремля коштує приблизно 1 мільярд приблизно. Як зазначив Сибіга, тобто Росія досі заробляє значно більше, ніж витрачає на геноцидальну агресію в Україні.

Оскільки ракетні та дронові атаки РФ по Україні стають все більш масованими, це свідчить, що Росія досі знаходить доступ до критично важливих компонентів, сировини, обладнання та програмного забезпечення.

"За результатом аналізу рештків російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу", - зазначив міністр.

Він закликав "відрізати" РФ від критичних компонентів для оборонної промисловості, наголосивши, що це один з елементів примусу до миру.

"Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли увесь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки" - сказав Сибіга.

Теги: #країни #санкції #роснафта

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