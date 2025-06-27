Зеленський очікує від держінституцій результатів по санкціях проти РФ, які будуть синхронізовані з партнерами

Президент України Володимир Зеленський очікує від державних інституцій, зокрема, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України більш швидкої роботи щодо впровадження санкцій проти РФ та результатів, які будуть синхронізовані з партнерами.

"Ми очікуємо від усіх наших державних інституцій, починаючи від Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Національного банку, Ради національної безпеки і оборони - я очікую більш швидкої роботи та результатів, які будуть синхронізовані з партнерами. Є абсолютно чіткі завдання, є абсолютно чіткі терміни, абсолютно чітко можна перевірити результат. Маємо значно збільшити санкційний тиск", - сказав Зеленський на конференції з запровадження додаткових санкцій проти Росії "Чесна гра".

Президент зазначив, що станом на зараз різна швидкість застосування санкцій в Україні та у партнерів.

"Є випадки, коли ми в Україні діємо швидше. Є випадки, коли партнери більш активно працюють проти тієї чи іншої особи чи напрямку, що заслуговують на сильні санкції. Сьогодні ми починаємо швидку синхронізацію", - пояснив він.

"Кожне необхідне рішення партнерів щодо санкцій проти Росії та пов'язаних з нею осіб має бути виконане в Україні швидко", - наголосив президент.

Як повідомлялося, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів".