Інтерфакс-Україна
Події
11:49 27.06.2025

Умєров: на середину 2025р вже виконано понад 50% обсягів робіт з будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік

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Умєров: на середину 2025р вже виконано понад 50% обсягів робіт з будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік

Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт з фортифікаційного будівництва , запланованих на поточний рік, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі з журналістами він розповів, що у 2024 році за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань, а станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Роботи здійснюють підрозділи Сил оборони, відповідно до рішень Генерального штабу ЗС України, на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) та загальновійськових підрозділів, котрі в подальшому здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях.

Теги: #умєров #фортифікації

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