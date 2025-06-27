Європейська комісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів з Україною – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК виступає за відкриття першого кластеру в переговорах з Україною про членство, про це фон дер Ляєн повідомила на платформі X в ніч на п'ятницю.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання - тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", - написала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 26 червня на саміті Європейської Ради закликав підтримати відкриття першого кластера для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1938360487453855964