Інтерфакс-Україна
Події
01:39 27.06.2025

Європейська комісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів з Україною – фон дер Ляєн

1 хв читати

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК виступає за відкриття першого кластеру в переговорах з Україною про членство, про це фон дер Ляєн повідомила на платформі X в ніч на п'ятницю.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання - тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", - написала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 26 червня на саміті Європейської Ради закликав підтримати відкриття першого кластера для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1938360487453855964

Теги: #переговори #єс #членство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 26.06.2025
Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

21:48 26.06.2025
Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

21:24 26.06.2025
ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

20:52 26.06.2025
ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради

ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради

20:48 26.06.2025
Лідери ЄС засудили треті країни – Іран, Білорусь та КНДР за їх підтримку РФ у війні з Україною - висновки

Лідери ЄС засудили треті країни – Іран, Білорусь та КНДР за їх підтримку РФ у війні з Україною - висновки

20:45 26.06.2025
Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

20:38 26.06.2025
Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

20:19 26.06.2025
Саміт ЄС закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

Саміт ЄС закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

18:12 26.06.2025
ЄС відкриє перший кластер про переговори з Молдовою про вступ 4 липня

ЄС відкриє перший кластер про переговори з Молдовою про вступ 4 липня

16:17 26.06.2025
Україна і Молдова виконують умови для переговорів про вступ до ЄС - голова Європарламенту

Україна і Молдова виконують умови для переговорів про вступ до ЄС - голова Європарламенту

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

ОСТАННЄ

Ворожі БпЛА атакували Кременчуцький район – ОВА

Адміністрація США має намір припинити фінансування розслідувань воєнних злочинів – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Нідерланди та Бельгія передали Україні 2 мисливці за мінами

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

Філатов повідомив про підготовку кримінальних справ проти його родини і що його не попередили про підготовку замаху

Зеленський відзначив нагородами спецпризначенців Центру спецоперації "А" СБУ

Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА