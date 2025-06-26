Інтерфакс-Україна
Події
17:44 26.06.2025

Трамп переконаний, що до ударів США з ядерних об'єктів Ірану уран не вивезли

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Трамп переконаний, що до ударів США з ядерних об'єктів Ірану уран не вивезли
Фото: https://www.president.gov.ua/

Іран не міг вивезти збагачений уран зі своїх ядерних об'єктів перед американськими авіаударами, заявив президент США Дональд Трамп.

"Машини і невеликі вантажівки на об'єкті належали робітникам, які займалися бетонуванням і намагалися запечатати входи. З об'єкта нічого не вивозили. Це зайняло б занадто багато часу, занадто небезпечно, і це дуже важко і складно переміщати!" - написав він у четвер у соцмережі Truth Social.

Пост Трампа з'явився незабаром після того, як міністр оборони Піт Гегсет закінчив прес-конференцію в Пентагоні, де висловив схожі оцінки.

"Я не отримував розвідданих, які б вказували на те, що це перебувало не там, де мало б бути", - сказав Гегсет на прес-брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про збагачений уран.

Раніше деякі західні ЗМІ з посиланням на супутникові знімки повідомили, що іранські фахівці, можливо, встигли вивезти уран з ядерних об'єктів незадовго до ударів США.

У ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах у Натанзі, Фордо та Ісфагані в Ірані. Трамп заявляв про повне знищення об'єктів. Іран у понеділок запустив у відповідь ракети по американській військовій базі "Аль-Удейд" у Катарі.

У ніч на вівторок Трамп повідомив про набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Пізніше перемир'я підтвердили в Ізраїлі та Ірані. США також запевнили, що більше не планують ударів по іранських об'єктах.

Теги: #іран #трамп #уран #ядерні_обєкти

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