У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

Із початку повномасштабної агресії РФ у столиці відновили 25 значно пошкоджених житлових будинків, ще у сімох багатоквартирних будинках відновлювальні роботи наразі тривають, повідомляє управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації Київської міської державної адміністрації у четвер.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що загалом за результатами технічного та комісійного обстеження в місті визначили 72 багатоквартирних будинки (з них 36 – у 2025 році), що зазнали значних пошкоджень і відновлюється за рахунок коштів із міського бюджету.

"Місто системно працює над відновленням пошкодженої ворожими атаками інфраструктури – насамперед житла киян... Тому міська влада докладає максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити житло. Уже завершені відновлювальні роботи на 25 багатоквартирних будинках, ще на 7 триває ремонт. На інших об’єктах здійснюється підготовка проєктно-кошторисної документації. Роботи виконуємо коштом міського бюджету", – сказав Поворозник під час наради у мерії.

За його словами, загалом із початку повномасштабного вторгнення в Києві зазнали різного ступеня пошкоджень майже 2 400 будівель і споруд, із них понад 1 600 – це багатоквартирні житлові будинки.