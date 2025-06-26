Інтерфакс-Україна
Події
12:39 26.06.2025

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд

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Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала угорську владу дозволити проведення ЛГБТ-прайду у Будапешті.

"Я закликаю угорську владу дозволити Будапештському прайду відбутися. Без побоювань щодо будь-яких кримінальних чи адміністративних санкцій проти організаторів чи учасників", - написала вона у соціальній мережі Х у четвер.

Вона також звернулася до ЛГБТІК+ спільноти в Угорщині та за її межами: " Я завжди буду вашим союзником".

Угорська поліція 19 червня заявила, що забороняє ЛГБТ-прайд у Будапешті, запланований на 28 червня, попри те, що мер міста заявив: це муніципальний захід, який не потребує дозволів від влади. Наступного дня Верховний суд Угорщини став на бік поліції Будапешта.

Через кілька днів Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та маршу Будапештського прайду.

Теги: #угорщина #ляєн #лгбт

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