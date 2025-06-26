Колишній заступник мера Дніпра Сидоренко отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 8,9 млн грн – джерела

Колишній заступник голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності Дніпровської міської ради Олександр Сидоренко отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 8,9 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

"…колишньому заступнику міського голови Дніпра заочно повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення на 8,9 млн грн, а також декларування недостовірної інформації за 2022 та 2023 рік на загальну суму майже 48 млн грн (ст. 368-5 та ст. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України)", - йдеться на сайті Національної поліції у четвер.

Нацполіція не називає прізвище особи, якій повідомлено про підозру, лише вказує, що це колишній заступник мера Дніпра. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що фігурантом справи є колишній заступник голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності Дніпровської міської ради Олександр Сидоренко.

Як зазначається на сайті Національної поліції, впродовж 2020-2021 років колишня дружина фігуранта, на той час посадовця Дніпровської міської ради, стала власницею активів та корпоративних прав на понад 15 млн грн. Це значно перевищує офіційно отримані й задекларовані спільні доходи жінки й посадовця. У той же період, жінка стала власницею кількох об'єктів нерухомості в Іспанії. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, аби приховати статки, фігурант у 2016 році розірвав шлюб. Проте продовжував спільне проживання та ведення хазяйства з ексдружиною — зокрема, не зважаючи на статус, розлучені неодноразово відпочивали разом закордоном.

За результатами проведеної перевірки декларацій заступника мера Дніпра поліцейські виявили невідповідності у фінансовій звітності. Так, упродовж 2020-2021 років експосадовець через третіх осіб сприяв оформленню на колишню дружину нерухомості у Дніпрі та області - квартира, нежитлові приміщення, гаражі, земельні ділянки, корпоративні права, автомобіль тощо. Окрім цього, у цей же час його ексдружина стає власницею трьох житлових приміщень та трьох складів-паркінгів в Барселоні (Іспанія). Їхня вартість у гривневому еквіваленті склала понад 8,6 млн грн.

Аби не показувати набуті статки, у щорічних деклараціях за 2022 і 2023 роки чоловік умисно не зазначив відомостей про члена сімʼї - особу, з якою спільно проживає, та не перебуває у шлюбі.

У ході досудового розслідування встановлено, що загалом за два роки жінка набула у власність майна на понад 15 млн грн. Водночас за цей період загальний офіційний дохід, отриманий посадовцем та його колишньою дружиною, склав лише 6,1 млн грн.

Наразі поліцейські продовжують слідчі дії з метою встановлення джерел походження активів. Також готуються матеріали про оголошення підозрюваного в розшук.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На початку вересня 2024 року Сидоренко звільнився з посади заступника міського голови, яку обіймав з 2016р., а ще за місяць відмовився від мандату депутата Дніпровської міської ради. За своє політичне життя Сидоренко встиг побувати членом кількох проросійських партій, зокрема "Партії регіонів". У 2017 році він очолив дніпровське міське відділення партії "Наш край". У 2020 році Сидоренко балотувався до Дніпровської міської ради під 3-м номером у списку партії "Опозиційна платформа — за життя".