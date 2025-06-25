25 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1218 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1218 RUSSIAN AGRESSION

25 червня в Україні відзначають День митника.

Також сьогодні Міжнародний день моряка, Всесвітній день Beatles, Всесвітній день вітіліго, День кольорового телебачення.

Національне свято Республіки Мозамбік. День Незалежності (1975).

Національне свято Республіки Словенія. День Державності (1991).

День Державності Республіки Хорватія (1991).

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної мучениці Февронії.

День моряка

Міжнародний день моряка або День мореплавця заснований у 2010 році в результаті підписання відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

Майже все, що використовується у повсякденному житті, прямо чи опосередковано зв’язане з морськими перевезеннями. Згідно з даними ІМО, кораблі транспортують майже 90% вантажів від загального об’єму світової торгівлі.

День митника України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 25.06.2020 р. № 251/2020

День митника України –державне свято, що відзначається щороку 25 червня, подія встановлена з 2020 року. З 1991 до 2020 року в Україні у цей день відзначали День митної служби України.

Окрім цієї дати митники святкують ще одне, неофіційне свято – Міжнародний день митника, що припадає на 26 січня.

Всесвітній день Beatles

Всесвітній день Beatles, що відзначається щороку 25 червня, є святом, яке вшановує культовий британський гурт The Beatles, який мав величезний вплив на музику та світову попкультуру. Шанувальники з усіх куточків земної кулі збираються разом, щоб відсвяткувати їхню музику, що поза часом та без кордонів, надзвичайну творчість і надзвичайну спадщину.

Всесвітній день вітіліго

З 2011 року щорічно 25 червня у світі відзначається Всесвітній день вітиліго. Дата була обрана невипадково. У цей день помер Майкл Джексон – легендарна людина, найвідоміший співак сучасності та жертва цієї хвороби.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Онуфрія Іваха (1900-1964), українського поета, прозаїка, журналіста, редактора, перекладача (Канада);

100 років від дня народження Володимира Івановича Біляїва (1925-2006), українського письменника, поета, журналіста, громадсько-політичного та культурного діяча (США).

Ще в цей день:

1848 - Під час "весни народів" у Галичині за рішенням Головної руської ради над Львівською ратушею був вивішений синьо-жовтий стяг;

1863 - Сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 - У Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів;

1878 - Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Сербського князівства і Румунії;

1939 - У Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов'язані з ним установи ліквідовано;

1950 - Армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна;

1957 - Створили іграшку "тарілка, що літає";

1991 - Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії;

1991 - Прийнятий Закон України "Про митну справу в Україні".

Церковне свято:

Преподобномучениця Февронія постраждала за віру в Христа за царювання Діоклетіана. Вона виховувалася в монастирі в місті Сиваполі (Ассірійська область).

Настоятелькою обителі була ігуменя Вриєна, тітка святої Февронії. Ігуменя, піклуючись про спасіння святої Февронії, призначила їй більш суворий спосіб життя, ніж іншим черницям.

Слава про її благочестиве життя поширилася містом. Знатна молода вдова Ієрія, язичниця, стала відвідувати святу Февронію. Під впливом її повчань і молитов вона прийняла святе Хрещення і привела до Христової віри своїх батьків і родичів.

У той час Діоклетіан направив до Асирії для винищення християн загін воїнів і коли вони наблизилися до обителі, насельниці зникли. У монастирі залишилися тільки ігуменя Врієна, її помічниця Фомаіда і свята Февронія. Воїни обшукали обитель, але не знайшли нікого, крім двох стариць і святої Февронії.

Святу, зі зв'язаними руками й ланцюгом на шиї, привели до воєначальникові. Їй запропонували відмовитися від віри в Христа і принести жертву язичницьким богам, за це їй обіцяли почесті та нагороди.

Свята діва твердо і безстрашно відповіла, що не відречеться від віри в Христа і її піддали жорстоким мукам. Муки були такими нелюдськими, що народ став криком вимагати припинення катування безневинної дівчини, не виносили жахливого видовища і йшли з місця муки, проклинаючи Діоклетіана та його богів. Зрештою, святій мучениці Февронії відтяли голову.

Мусульманський Новий рік

Мусульманський Новий рік ‎ — день початку року за ісламським календарем, перший день місяця Мухаррам. Особливих способів його святкування не існує. Більш того, на відміну від християнських країн, в більшості ісламських країн зміна року не вважається святом, в цей день в мечетях лише читають проповідь про гіджру.

Іменини: Онуфрій, Прокіп, Василь, Лук’ян, Євгенія.