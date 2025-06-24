Інтерфакс-Україна
Події
18:29 24.06.2025

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

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Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров
Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

Міністри оборони України та Данії Рустем Умєров і Троельс Лунд Поульсен у Гаазі підписали Лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії.

"Сьогодні у Гаазі підписали з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном Лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії. Цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн"", - написав Умєров у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Умєрова, "Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони".

"Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів", - додав він.

"Дякую уряду Данії за довіру, послідовну підтримку України та готовність розвивати глибоке партнерство між нашими країнами. Це партнерство працює на безпеку України, Данії та всієї Європи – сьогодні і в майбутньому", - резюмував Умєров.

 

Теги: #данія #озброєння #умєров

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