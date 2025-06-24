Інтерфакс-Україна
Події
16:22 24.06.2025

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

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Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на м. Дніпро збільшилась до 153 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної двійськової адміністрації Сергій Лисак.

"Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на обласний центр. На зараз їх – 153. З-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у важкому стані", - написав він у телеграмі у вівторок.

"Медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому пацієнту лише півроку", - додав він.

Теги: #дніпро #жертви #обстріли

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