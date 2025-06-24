Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

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Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на м. Дніпро збільшилась до 153 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної двійськової адміністрації Сергій Лисак.

"Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на обласний центр. На зараз їх – 153. З-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у важкому стані", - написав він у телеграмі у вівторок.

"Медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому пацієнту лише півроку", - додав він.