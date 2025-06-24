Інтерфакс-Україна
Події
15:10 24.06.2025

У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

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У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

Кількість жертв російської ракетної атаки на м. Дніпро зросла до 8 людей, постраждалих – до 84, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі вже 8 загиблих. Співчуття рідним…84 людини постраждали. 62 – госпіталізовані. З них семеро – у важкому стані", - написав він у телеграмі у вівторок.

За його словами, збільшилася кількість поранених і в Самарі. "Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина — "важкі"", - додав Лисак.

Теги: #дніпро #жертви #обстріли

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