У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

Кількість жертв російської ракетної атаки на м. Дніпро зросла до 8 людей, постраждалих – до 84, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі вже 8 загиблих. Співчуття рідним…84 людини постраждали. 62 – госпіталізовані. З них семеро – у важкому стані", - написав він у телеграмі у вівторок.

За його словами, збільшилася кількість поранених і в Самарі. "Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина — "важкі"", - додав Лисак.