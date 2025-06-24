Інтерфакс-Україна
Події
12:40 24.06.2025

На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

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На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

В рамках саміту НАТО, який проходить в Гаазі 24-25, анонсована зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та лідерами країн так званої Європейської п’ятірки – Франції, Німеччина, Італії, Польщі та Великої Британії.

Зустріч, у відповідності до оновленої у вівторок програми, запланована на середу, 25 червня, на 15.30: "Зустріч генерального секретаря, президента України та лідерів країн E5 (Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії)", - сказано в програмі.

Також передбачається короткий виступ генерального секретаря НАТО та президента України.

Теги: #гаага #рютте #саміт_нато #зеленський

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