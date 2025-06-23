Інтерфакс-Україна
Події
19:10 23.06.2025

Місто готове й надалі купувати ліки для львів'янина із СМА Гусакова, але їх можна отримати лише у Львові - Садовий

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Місто готове й надалі купувати ліки для львів'янина із СМА Гусакова, але їх можна отримати лише у Львові - Садовий

Львів готовий й надалі купувати необхідні ліки для львів'янина зі спінально-м'язовою атрофією (СМА) Назарія Гусакова, але згідно з процедурою ліки можна отримати лише у Львові, мер міста Андрій Садовий.
"Перевіряємо всі факти, які з’являються. Ми звернулися з відповідними запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні. Просимо надати максимум інформації, зокрема, чи перебуває Назар на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки. Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом — окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо. Важливо! Ми готові й надалі купувати необхідні ліки для Назара та іншого чоловіка, який перебуває на цій програмі. Але, згідно з процедурою, ці ліки можна отримати лише у Львові", - написав Садовий в мережі Facebook.
За його словами, він минулого тижня коротко поспілкувався з Гусаковим, і той підтвердив, що зараз перебуває за кордоном.
"Його сімейна лікарка також знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Наскільки розуміємо, там живе його мама. Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал — це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання", - додав мер.
Він відзначив, що Гусаков підтвердив, що йому потрібне лікування і він має намір повернутися за ним.
Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві. Крім того, він написав в соцмережах, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.
В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.
Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.
22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме.
У свою чергу, співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував ситуацію навколо збору коштів на лікування Гусакова, заявивши, що банк не надавав жодного сприяння в організації зборів і наразі проводить внутрішнє розслідування щодо можливих порушень.
Національна поліція України розпочала два кримінальні провадження щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Гусакова і очікують звернень можливих потерпілих. 

Теги: #садовий #львів #гусаков

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