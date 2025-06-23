Ворог атакував Білгород-Дністровський балістикою, під завалами навчального закладу можуть бути викладачі – Одеська ОВА

Росіяни атакували місто Білгород-Дністровський на Одещині балістикою, під завалами навчального закладу можуть бути викладачі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть", - написав він у телеграм у понеділок.