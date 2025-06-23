Інтерфакс-Україна
Події
15:18 23.06.2025

Ворог атакував Білгород-Дністровський балістикою, під завалами навчального закладу можуть бути викладачі – Одеська ОВА

1 хв читати

Росіяни атакували місто Білгород-Дністровський на Одещині балістикою, під завалами навчального закладу можуть бути викладачі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть", - написав він у телеграм у понеділок.

Теги: #одещина #балістика #білгород_дністровський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 23.06.2025
У будинок в Шевченківському районі Києва, де зруйновано під'їзд, влучила, ймовірно, балістична ракета - Клименко

У будинок в Шевченківському районі Києва, де зруйновано під'їзд, влучила, ймовірно, балістична ракета - Клименко

10:13 23.06.2025
Балістика з Північної Кореї була використана під час атаки на Київ - Зеленський

Балістика з Північної Кореї була використана під час атаки на Київ - Зеленський

08:54 17.06.2025
Було пряме влучання балістики по 9-поверхівці у Києві, серед постраждалих троє дітей – Клименко

Було пряме влучання балістики по 9-поверхівці у Києві, серед постраждалих троє дітей – Клименко

19:01 16.06.2025
На Одещині викрили злочинну групу на розкраданні майже 4 млн грн на закупівлі укриттів - Нацполіція

На Одещині викрили злочинну групу на розкраданні майже 4 млн грн на закупівлі укриттів - Нацполіція

10:51 16.06.2025
З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

05:23 02.06.2025
У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

17:30 28.05.2025
ДБР затримало правоохоронця з Одещини за організацію схеми втечі за кордон ухилянтів

ДБР затримало правоохоронця з Одещини за організацію схеми втечі за кордон ухилянтів

16:32 23.05.2025
Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

19:25 20.05.2025
Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 р. налагодить транзит вантажів з Азії в Європу через румунський Галац

Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 р. налагодить транзит вантажів з Азії в Європу через румунський Галац

09:15 14.05.2025
Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

ВАЖЛИВЕ

Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 8 осіб – КМВА

Чернишов прибув до НАБУ для з’ясування ситуації

Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні

У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви

ОСТАННЄ

Голова СБУ: РФ планувала теракт з підривом Дениса Єрмака для впливу на переговорний процес у Стамбулі 15 червня

Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

На станції метро "Святошин" відновив роботу вихід №8

На убивство журналіста Гордона в Україні працювали дві агентурні мережі, одну координував екснардеп Грушевський - СБУ

Кулеба обговорив із заступником генсекретаря ООН запуск програми компенсацій за зруйноване житло для ветеранів та переселенців в ТОТ

Стало відомо про загибель жителя Херсона через російський обстріл 16 червня - ОВА

Раді пропонують посилити відповідальність за порушення порядку проведення мобілізації

Глава МЗС України та Франції домовилися працювати над додатковим посиленням української спроможності у сфері ППО

СБУ викрила у Києві агентурну мережу, яка готувала повторний замах на Гордона

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 8 осіб – КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА