Інтерфакс-Україна
Події
02:36 23.06.2025

Венс заявив, що США не воює з Іраном, а протистоїть його ядерній програмі

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Віцепрезидент США Джей-Ді Венс заявив, що авіаудар Сполучених Штатів по іранських ядерних об’єктах не означає початку війни з Іраном, а є частиною боротьби проти розвитку його ядерної програми.

"Ми не перебуваємо у стані війни з Іраном. Ми протистоїмо його ядерній програмі. І я думаю, що президент вчинив рішучі дії, щоб знищити цю програму минулої ночі", – сказав Венс в ефірі ABC News.

Також, за його словами, метою операції було знищення іранського ядерного об’єкта у Фордо та пошкодження інших об’єктів.

"Серйозно пошкоджені чи знищені, я не зовсім розумію, в чому різниця. Що ми знаємо, так це те, що вони суттєво відкинули свою ядерну програму назад. Я надзвичайно впевнений і можу сказати американському народу з великою впевненістю, що сьогодні вони набагато далі від ядерної програми, ніж це було 24 години тому", – сказав Венс.

Джерело: https://abcnews.go.com/Politics/vance-war-iran-war-irans-nuclear-program/story?id=123090085

Теги: #коментарі #іран #атака #сша

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