Гендиректор Метрополітен-опера під час візиту в Україну: ваша боротьба - і моя боротьба також

В межах освітнього проєкту "Дипломатія пам’яті" в Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч з відомим американським культурним діячем, генеральним директором Метрополітен-опера в Нью-Йорку Пітером Ґелбом.

У ході зустрічі Ґелб поділився власним досвідом використання культурної дипломатії як інструменту міжнародної підтримки України. Зокрема, йшлося щодо позиції Метрополітен-опера, яка однією з перших у світі публічно підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ: виконання Державного гімну України, призупинення співпраці з провідними російськими артистами, благодійні концерти та створення ініціативи Ukrainian Freedom Orchestra, яка стала потужним голосом солідарності з українським народом на міжнародній сцені.

"Ми хотіли продемонструвати силу музики у воєнний час та підняти моральний дух української мистецької спільноти та її громадян, які перебувають у скрутному становищі.

Ми хотіли показати Путіну, що українська культура процвітає, незважаючи на його зусилля знищити її", - наголосив митець.

Ґелб пригадав слова президента Володимира Зеленського, який зазначив, що музика може бути потужною зброєю проти загарбників, а українське мистецтво – це мистецтво бути хоробрим перед обличчям ворога.

"Для мене велика честь, що в моїх жилах тече українська кров. Це не просто спадок — це частина моєї відповідальності. І сьогодні, як ніколи, я відчуваю: ваша боротьба — це моя боротьба", — сказав він.

У заході взяли участь перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, співробітники МЗС та представники засобів масової інформації.

"Коли культура стає мовою солідарності, вона виходить за межі мистецького обміну — вона перетворюється на форму спротиву. У час війни культура — це не лише відображення нашої ідентичності, а й інструмент стійкості, пам’яті й дії" — наголосив Кислиця.

"В часи війни культура — це наш голос у світі, а такі приклади солідарності — джерело віри в перемогу" — додав дипломат.

Наприкінці зустрічі Кислиця висловив вдячність Пітеру Ґелбу за його послідовну та невтомну підтримку України, що стала прикладом морального лідерства й сили мистецтва як інструменту міжнародної солідарності.

Пітер Ґелб — лавреат Національної медалі мистецтв США, кавалер ордена Почесного легіону Франції, а також нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня від президента України за послідовну підтримку нашої держави та прояв культурної солідарності під час повномасштабної агресії РФ.

Захід став частиною серії зустрічей у межах проєкту "Дипломатія пам’яті", започаткованого за ініціативи першого заступника міністра закордонних справ України Кислиці, покликаного поглибити розуміння українськими дипломатами ключових історичних, культурних і мистецьких тем, що формують міжнародний дискурс навколо України. В умовах війни знання та пам’ять стають інструментами боротьби, а українська дипломатія — їхнім носієм.

Пітер Ґелб прибув до України разом з дружиною Кері-Лінн Вілсон, відомою диригенткою.

Подружжя має глибоке українське коріння: родина Кері-Лінн походить із Чернівців, а Пітера — із Великих Ком'ят, що на Виноградівщині. Артисти активно демонструють свою проукраїнську позицію як у світовому культурному просторі, так і на численних заходах у США.