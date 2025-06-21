21 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1214 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1214 RUSSIAN AGRESSION

21 червня відзначають Міжнародний день святкування сонцестояння, Міжнародний день йоги, День солідарності атеїстів, Всесвітній день миру та молитви, День селфі, Міжнародний день скейтбордингу, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день музики, Міжнародний день серфінгу, Міжнародний день футболки, Всесвітній день гуманізму, Міжнародний день квітки, Всесвітній день рукостискань.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського.

Міжнародний день святкування сонцестояння

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 300.

Всесвітній день миру та молитви

Всесвітній день миру та молитви - це щорічна подія, яка відзначається 21 червня, у день літнього сонцестояння. День був ініційований вождем Arvol Looking Horse, який є духовним лідером нації лакота. Головна мета цього заходу – об’єднати людей з усього світу в молитві з метою сприяння миру та злагоди між усіма націями та народами.

Перший Всесвітній день миру та молитви відбувся в 1996 році в Грей-Хорн-Батті в Південній Дакоті, США, і відтоді відзначається щорічно. Подія зазвичай передбачає молитви, церемонії та інші заходи, які сприяють єдності та розумінню між різними культурами. Людей заохочують використовувати власні унікальні духовні практики, щоб молитися за мир у всьому світі.

Міжнародний день йоги

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 69 / 131.

Щорічно 21 червня з 2014 року світ відзначає молоде оздоровче свято – Міжнародний день йоги. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй. Дата святкування обрана на честь дня літнього сонцестояння.

День солідарності атеїстів

День солідарності атеїстів — це щорічний захід, який проходить 21 червня з метою сприяння толерантності та прийняттю атеїзму.

День селфі

День селфі відзначається щорічно 21 червня для популяризації такого способу фотографування, як селфі. Селфі стали популярним способом документувати своє життя та ділитися враженнями з друзями та родиною через соціальні мережі.

Міжнародний день скейтбордингу

Подію започаткувала Міжнародна Асоціація Скейтборд Компанії у 2004 році. Ініціаторами створення свята виступили скейтбордисти Каліфорнії (США).

Всесвітній день гідрографії

Дата святкування обрана на честь річниці створення Міжнародної гідрографічної організації, яка виникла у червні 1921 року. Всесвітній день гідрографії був започаткований Міжнародною гідрографічною організацією (МГО) і вперше відзначався у 2006 році.

Міжнародний день квітки

Дата святкування обрана на честь дня літнього рівнодення. Крім того, саме в червні земля покривається найбільшою кількістю квітів.

Всесвітній день музики

Щорічно 21 червня відзначається свято прихильників музичного мистецтва – Всесвітній день музики (або Міжнародний день домашньої музики). Подію започаткував міністр культури Франції Жак Ланг у 1982 році.

Міжнародний день серфінгу

Щорічно третьої суботи червня світ відзначає неофіційне спортивне свято – Міжнародний день серфінгу. Подію спільно започаткували Surfing Magazine та Surfrider у 2005 році.

Міжнародний день футболки

Подію започаткувала німецька компанія Spreadshirt у 2008 році. Вже з 2009 року до святкування залучилась Україна.

Всесвітній день гуманізму

21 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день гуманізму. Цю дату започаткував Міжнародний гуманістичний та етичний союз у 1986 році в Осло.

Цього дня народилися:

220 років від дня народження Миколи Васильовича Закревського (1805-1871), українського історика, етнографа, краєзнавця, фольклориста, археолога, мовознавця, письменника, художника. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за даними Українського національного біографічного архіву, ЕСУ; за іншими даними народився 23.06.1805 р., 24.06.1805 р.;

140 років від дня народження архієпископа Ігоря (в миру - Іван Семенович Губа) (1885-1966), українського церковного діяча, одного з засновників УАПЦ в екзилі (США);

125 років від дня народження Катерини Михайлівни Грушевської (1900-1943), української фольклористки, етносоціологині, культурологині, етнографині, перекладачки, дочки М. Грушевського;

120 років від дня народження Жана-Поля Сартра (1905-1980), французького письменника, філософа, сценариста, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1964);

90 років від дня народження Франсуази Саґан (1935-2004), французької письменниці, драматургині, сценаристки, кінорежисерки.

Ще в цей день:

1768 - Гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати;

1963 - Кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI;

1971 – Під час розкопок кургану Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського

Цей святий мученик, який народився в малоазійській провінції Кілікія, став символом непохитної віри та мужності перед лицем переслідувань за християнство.

Юліан був сином сенатора-язичника, але його мати була християнкою. Після смерті батька, мати переселилася до міста Тарса, де виховала свого сина відповідно до християнських цінностей. Коли Юліану виповнилося 18 років, імператор Діоклетіан розпочав гоніння на християн.

Хоча мученикам пропонували відмовитися від своєї віри і зречися Христа, Юліан відмовився від цих компромісів навіть під час важких катувань і погроз життю. Його мати завжди була поруч, підтримувала його духовно та молитовно.

Упродовж року святого водили містами Кілікійської області, де Юліана допитували та жорстоко катували, а потім кидали до в’язниці. Мати святого супроводжувала його, залишаючись міцною у вірі та молитвах.

Пізніше, Юліан знову опинився перед правителем. Той сподівався, що мати переконала сина підкоритися імператорському указу, але замість цього свята сама відважно визнала себе християнкою. Святий Юліан так само безстрашно й мужньо розкривав брехливість язичницького багатобожжя. За це правитель наказав відрубати матері святого ступні ніг через її вірний і постійний супровід сина. Мати мученика померла від отриманих ран.

Тіло святого Юліана було поховане з честю однією благочестивою олександрійською християнкою після того, як його зашили в мішок з піском та отруйними зміями та кинули в море. Мученицька смерть Юліана настала близько 305 року.

Іменини: Георгій, Іван, Макар, Олександр, Олена.