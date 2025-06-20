Інтерфакс-Україна
Події
23:24 20.06.2025

Росіяни атакували Сумщину БпЛА "Ланцет", пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках – ОВА

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Росіяни ввечері п'ятниці атакували Сумщину безпілотником "Ланцет", пошкоджено близько 20 вікон у двох житлових будинках, повідомила Сумська ОВА.

"У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках", - сказано в повідомленні.

Попередньо, це був удар ворожого БпЛА типу "Ланцет".

Уточнюється, що постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення та госпіталізована.

"Загроза ворожих безпілотників залишається актуальною. Прошу жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в безпечних місцях", - зазначив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/36453

Теги: #сумська #пошкодження #ланцет

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