Росіяни атакували Сумщину БпЛА "Ланцет", пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках – ОВА

Росіяни ввечері п'ятниці атакували Сумщину безпілотником "Ланцет", пошкоджено близько 20 вікон у двох житлових будинках, повідомила Сумська ОВА.

"У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках", - сказано в повідомленні.

Попередньо, це був удар ворожого БпЛА типу "Ланцет".

Уточнюється, що постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення та госпіталізована.

"Загроза ворожих безпілотників залишається актуальною. Прошу жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в безпечних місцях", - зазначив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/36453