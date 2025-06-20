Затримано міського голову Бердичева, у суботу суд обиратиме запобіжний захід - джерела

Правоохоронці затримали міського голову Бердичева (Житомирська обл.) Сергія Орлюка, у суботу суд обиратиме запобіжний захід стосовно нього, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах.

Раніше про затримання посадовця Бердичівської міської ради повідомляло "Громадське" з посиланням на речницю Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталію Калиновську. Проте вона не назвала конкретної посади чи імені.

За словами Калиновської, кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. У поліції пообіцяли надати подробиці згодом.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", у суботу, 21 червня, відбудеться судове засідання з метою обрання Орлюку запобіжного заходу та відсторонення останнього від посади міського голови.

Орлюк обіймає посаду міського голови Бердичева з 2020 року. До того працював керівником та головним лікарем власного Центру ветеринарної медицини "Айболить". Був депутатом Житомирської обласної ради трьох скликань.