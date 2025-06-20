Інтерфакс-Україна
Події
15:12 20.06.2025

Україна запровадила санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб

2 хв читати
Україна запровадила санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб

(розширена)

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію накладені Радою національної безпеки та оборони (РНБО) санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб, зокрема проти компаній, що причетні до виробництва дронів.

Відповідний указ 415/2025 від 20 червня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з додатками до указу, всі фізичні особи – громадяни РФ. Переважна більшість з них художники, поети і музиканти, які поширюють російську пропаганду.

Серед юридичних осіб – шість компаній з реєстрацією у Китайській Народній Республіці, які постачають Росії комплектуючі та обладнання в обхід санкцій, одна - з Білорусії.

Інші – російські компанії, що пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресорки, зокрема з виробництвом та розробкою БпЛА "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем.

Також в списку імпортери і постачальники комплектуючих підсанкційному АТ "Кронштадт" для виробництва засобу "Бандероль", а також введені санкції щодо тих, хто задіяний у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

У списку - ПАТ "Центральне науково-виробниче об'єднання "Ленінець", "Завод "Радіопрібор", ЗАТ "НПП "Планета - Аргалл", Інститут авіаційного приладобудування "Навігатор", АТ "Енгельське дослідно-конструкторське бюро "Сигнал" ім. О.І. Глухарева, АТ "Група компаній "Ікар", АТ "Центр автономних роботизованих систем", АТ "Спеціальне конструкторське технологічне бюро "Курганпрібор", АТ "Особливе конструкторське бюро Московського енергетичного інституту", ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство Рустехдрон", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Адвент-Аеро", ТОВ "Логістична компанія "Мір", ТОВ "Дослідно конструкторське бюро "Сокіл" та "Дослідно конструкторське бюро "Кулон", ТОВ "ДІАМ-Аеро", ТОВ "Аеромакс-Авіа (Юг)" та інші.

Теги: #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 15.06.2025
МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

13:40 15.06.2025
Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

17:24 12.06.2025
Глава дипломатії ЄС: Маємо ще більше скоротити потік грошей до московської армії

Глава дипломатії ЄС: Маємо ще більше скоротити потік грошей до московської армії

16:50 12.06.2025
Зеленський: Кінцеве рішення щодо санкцій проти РФ - у Білому домі

Зеленський: Кінцеве рішення щодо санкцій проти РФ - у Білому домі

14:15 12.06.2025
Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський

Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський

14:39 05.06.2025
Словацькі парламентарі висловилися проти антиросійських санкцій, Чехія зберігає курс на посилення тиску на РФ

Словацькі парламентарі висловилися проти антиросійських санкцій, Чехія зберігає курс на посилення тиску на РФ

10:17 04.06.2025
Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

18:01 03.06.2025
Швейцарія розширила санкційні списки проти РФ

Швейцарія розширила санкційні списки проти РФ

15:05 02.06.2025
Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

10:23 28.05.2025
У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Коордштаб: Україна повертає з полону важкопоранених та тяжкохворих захисників – черговий етап великого обміну

Зеленський про черговий обмін: Більшість воїнів перебували в російському полоні понад два роки

Зеленський про нічні атаки: що швидше РФ втратить можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні

Не добудувати ХАЕС стане катастрофою для України – глава Міненерго

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

ОСТАННЄ

В’ятрович розкритикував кандидатуру Завальського, а також дії влади щодо інституту мовного омбудсмена

Коордштаб: Україна повертає з полону важкопоранених та тяжкохворих захисників – черговий етап великого обміну

Зеленський про черговий обмін: Більшість воїнів перебували в російському полоні понад два роки

Командувач українських СБС "Мадяр" почав з оптимізації управління

Стефанішина внесла кандидатуру актора Завальського на посаду мовного омбудсмена

Прикордонники виявили на Львівщині канал незаконного переправлення порушників за кордон за $18,5 тис

Громада Києва відправила чергову партію допомоги бійцям на фронт – Кличко

Join UP! обслужив понад 145 тис українських туристів з початку року

Львів виділив земельні ділянки для будівництва соцжитла на 4,7 тис. мешканців

СБУ затримала ще 6-х проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА