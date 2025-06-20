Громада Києва відправила чергову партію допомоги бійцям на фронт – Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Громада Києва придбала чергову партію дронів для українських військових, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців передав ще 1800 FPV-дронів різних типів. До цього, від початку року, захисники 72-ї отримали від Києва 2200 FPV-дронів. Разом із сьогоднішніми це вже 4000 БпЛА", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що від початку 2025-го з міського бюджету 72-й бригаді столиця виділила 79 млн грн - це кошти на оснащення й нагальні потреби військових.

Крім того, чергову партію допомоги отримали й захисники 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби". - 500 fpv-дронів різних типів, 3 розвідувальних БпЛА, ⁠50 систем РЕБ (зокрема, машинних і окопних) і комплектуючі до них, а також засоби звʼязку.

"За ці майже півроку з бюджету столиці на потреби полку виділили 50 млн грн", - додав Кличко.

Загалом від початку року від громади відправили на передову, зокрема, понад 20 000 БпЛА різних типів.

У 2025 році Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.