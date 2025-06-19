Литовський парламент проголосував за запровадження національних економічних санкцій проти РФ і Білорусії

Сейм Литви схвалив поправки до законодавства, що дають змогу запроваджувати національні економічні санкції проти Росії та Білорусі, аналогічні тим, що застосовуються ЄС, повідомив у четвер офіційний портал Литовського національного радіо і телебачення (LRT).

"Як зазначено в документі, уряд Литви може запровадити два види санкцій: заморожування активів і секторальні, тобто економічні обмеження. В обох випадках списки осіб і компаній, які підпадають під санкції, будуть сформовані кабінетом міністрів", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення схвалили 102 депутати Сейму, один утримався, проти ніхто не голосував.

Раніше МЗС Литви ініціювало ухвалення поправок, спрямованих на те, щоб передбачити в законах можливість введення національних економічних санкцій проти Росії та Білорусії. Пояснювалося, що такі заходи передбачається вжити в разі, якщо санкції ЄС, термін дії яких закінчується 31 липня поточного року, не буде продовжено, наприклад, через можливе вето з боку Угорщини.