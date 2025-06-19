Інтерфакс-Україна
Події
18:07 19.06.2025

Директор федеральної служби виконання покарань РФ отримав 10 років тюрми заочно за створення катівень на Херсонщині

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Директор федеральної служби виконання покарань РФ отримав 10 років тюрми заочно за створення катівень на Херсонщині

За матеріалами Служби безпеки України 10 років позбавлення волі заочно отримав директор федеральної служби виконання покарань РФ Аркадій Гостєв, який створив мережу катівень на лівобережжі Херсонщини, повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, російський генерал організував мережу тюремних таборів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Саме за його наказом рашисти переобладнали захоплені в регіоні пенітенціарні установи під катівні, до яких ув’язнюють учасників руху опору", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією СБУ, у застінках потерпілих піддають жорстоким тортурам, через які намагаються зламати спротив кремлівському режиму.

Як встановило розслідування, посадовець особисто координував облаштування тюремних об’єктів на тимчасово окупованій частині регіону.

"Згодом він включив їх до загального реєстру в’язниць росії, і провів відповідне рішення через міністерство юстиції рф", - уточнюють в українській спецслужбі.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #херсонщина #катівні #вирок

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