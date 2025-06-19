Внаслідок авіаударів РФ в Запорізькій області зруйновано приватні будинки та склади

Внаслідок бомбового удару по селищу Залізничне (Пологівський р-н) зруйновано житло та складські приміщення, повідомив у четвер начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві авіабомби росіяни скинули на селище Залізничне Пологівського району. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок та складські приміщення. Виникли пожежі", - повідомив він у телеграм.

За його словами, окупанти також завдали 14 авіаційних ударів по Малинівській громаді (Пологівський р-н), чотири з них – по території с. Полтавка, без постраждалих.