Інтерфакс-Україна
Події
05:24 19.06.2025

МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану – ЗМІ

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МАГАТЕ не може перевірити місцезнаходження іранських запасів збагаченого урану майже бомбового класу через триваючу військову атаку Ізраїлю, яка заважає інспекторам виконувати свою роботу, повідомляє агентство Bloomberg у середую

Йдеться про 409 кг високозбагаченого урану, якого достатньо для виробництва 10 ядерних боєголовок. МАГАТЕ мали б задокументувати та опечатати ядерний обʼєкт Ісфахан, де цей уран зберігається.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його місцеперебування зараз невідоме. Також Іран попередив МАГАТЕ, що перемістить уран в разі нападу зі сторони Ізраїля.

"Під час війни всі ядерні об’єкти закриті. Ніяких інспекцій, ніякої нормальної діяльності бути не може", - сказав він.

Хоч Іран й поінформував про можливість переміщення урану з ядерного обʼєкта Ісфахан, однак не повідомив, куди саме і як ці запаси можуть бути перенесені.

"Ми не знаємо, якими будуть ці додаткові захисні заходи. Іран усвідомлює, що цей запас має знаходитися під постійним наглядом МАГАТЕ", - сказав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що спроба вивезти уран з ядерного обʼєкта буде серйозним порушенням з боку Ірану зобов'язань за договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-18/iran-nuclear-infrastructure-location-of-enriched-uranium-stocks-uncertain?srnd=homepage-europe

Теги: #іран #магате #уран #ізраїль

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