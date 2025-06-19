Сенат США відклав "руйнівні санкції" проти Росії через війну Ізраїлю та Ірану – ЗМІ

Сенат США відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії щонайменше до липня, внаслідок загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона, повідомляє Semafor у середу.

Як повідомляє видання, сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь зосереджуються на переробленій версії свого законопроєкту, який захистить союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією та внесе інші технічні зміни. Але їхні надії на те, що законопроєкт буде прийнято Сенатом цього місяця, згасли, оскільки з'явилися інші пріоритети.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, член республіканської партії, заявив, що "липневі терміни" для розгляду санкцій проти Росії є найімовірнішими на цей час.

"Ми дуже відкриті до переговорів, ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів", - сказав він.

В свою чергу Грем заявив, що Сенату "доведеться трохи почекати" з санкціями проти Росії, не назвавши конкретних термінів.

"Зараз ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Іран у центрі уваги. Але радше раніше, ніж пізніше", - зазначив сенатор.

Джерело: https://www.semafor.com/article/06/17/2025/russia-sanctions-on-pause-as-iran-conflict-heats-up