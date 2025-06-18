Зрадник, який шпигував за українськими військовими у Запоріжжі, проведе за ґратами 15 років

Хортицький районний суд м. Запоріжжя визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця, який збирав дані про переміщення техніки та особового складу Сил оборони, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"На початку 2023 року чоловік був мобілізований до однієї з військових частин у Запоріжжі. Вже у серпні він самовільно залишив місце служби та перейшов на бік ворога. Уродженець тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської на Запоріжжі виявляв проросійські погляди ще до служби. Після втечі з частини дезертир не поїхав на окуповану територію, а залишився у прифронтовому регіоні, щоб шпигувати на користь ворога", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграмі у середу.

Зазначається, що зрадник через зв’язки у захопленому місті він вийшов на представників спецслужб РФ. За їхніми завданнями зловмисник фіксував локації регіонального управління СБУ, фотографував будівлі та співробітників. За зібрані матеріали отримував грошову винагороду на банківську картку.

Згодом фігурант придбав бездротові відеокамери з функцією онлайн-трансляції. Він планував встановити їх уздовж маршрутів пересування військової техніки ЗСУ, проте був викритий та затриманий.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (дезертирство та державна зрада) й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.