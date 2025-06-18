В Україну повернулася перша група з 40 українських підлітків, що постраждали у ДТП у Франції

В Україну 17 червня прибула перша група з 40 українських підлітків і супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок жахливої ДТП 13 червня у Франції, повідомляє Департамент консульської служби МЗС.

"З моменту аварії й до повернення в Україну наші консули у Франції, а також Австрії та Представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу: були на зв’язку з лікарнями, організовували логістику, забезпечували супровід і підтримку на кожному етапі", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Діти та дорослі поверталися додому залізницею: Париж – Відень – Чоп – Чернівці.

У МЗС подякували французьким, австрійським та українським медикам, рятувальникам і поліції, Укрзалізниці, а також залізничникам Франції та Австрії, волонтерам, українським громадам, франко-українським асоціаціям, обласній владі в Закарпатській та Чернівецькій областях, головному управлінню ДСНС України у Закарпатській області, представникам Protection Civile та Croix-Rouge française.

"У лікарнях Франції ще залишаються 9 українців. Консули продовжують бути на зв’язку з ними та лікарями. Щиро бажаємо їм скорого одужання та повернення на Батьківщину", - зазначається у повідомленні департаменту.

13 червня автобус із українцями потрапив у ДТП у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, унаслідок чого загинули четверо осіб, троє з яких – громадяни України.

За даними українського посольства, в автобусі перебували 46 студентів та п'ятеро викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету, які поверталися додому на Буковину після навчального обміну. Як зазначається, українські ліцеїсти поверталися додому на Буковину після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані. Дорогою до Парижа автобус із невстановлених причин з’їхав у кювет.