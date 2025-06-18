09:04 18.06.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак по Харківській області
Фото: Харківська ОВА
Троє цивільних постраждали через ворожі атаки по трьох населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.
"У м. Ізюм постраждали 69-річна жінка і 15-річний хлопець; у с. Ріпки Богодухівської громади постраждав 52-річний чоловік", - написав Синєгубов.
За його словами, російські військові застосовували для ударів некеровані авіаційні ракети, КАБи, ФАБ-500, БпЛА типу "Герань-2" та fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби та торгівельний кіоск, в Ізюмському - зруйновано 2 і пошкоджено 8 приватних будинків.