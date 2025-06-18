Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак по Харківській області

Фото: Харківська ОВА

Троє цивільних постраждали через ворожі атаки по трьох населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

"У м. Ізюм постраждали 69-річна жінка і 15-річний хлопець; у с. Ріпки Богодухівської громади постраждав 52-річний чоловік", - написав Синєгубов.

За його словами, російські військові застосовували для ударів некеровані авіаційні ракети, КАБи, ФАБ-500, БпЛА типу "Герань-2" та fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби та торгівельний кіоск, в Ізюмському - зруйновано 2 і пошкоджено 8 приватних будинків.