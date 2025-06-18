Інтерфакс-Україна
Події
07:49 18.06.2025

Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів

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Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оприлюднив заяву в якості головуючого на саміті G7 в той час як спільну заяву учасників саміту так і не було узгоджено, повідомляє CBC.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок відповів на запитання журналістів про відсутність окремої спільної заяви щодо України на саміті G7 після повідомлень про розбіжності зі США щодо формулювань стосовно Росії.

"Країни G7 не оприлюднили спільної заяви щодо України, попри присутність президента України Володимира Зеленського на зустрічі високого рівня в Кананаскісі, штат Аляска, де він закликав до укладення мирної угоди", - інформує CBC.

"Карні, як головуючий на саміті, оприлюднив заяву, в якій "висловив підтримку зусиллям президента [Дональда] Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні" і "визнав, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і вони погодилися, що Росія повинна зробити те ж саме". Він сказав, що всі сім лідерів погодилися з цим формулюванням", - повідомляє CBC, зазначивши, що частина лідерів, за словами Карні, була готова вжити більш чіткі формулювання.

"Були б речі, які деякі з нас, включаючи Канаду, сказали б більше, ніж те, що було сказано в підсумковому документі", - цитує CBC відповідь канадського прем'єр-міністра на питання про відсутність спільної заяви.

 

Теги: #g7_summit #заява #канада

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