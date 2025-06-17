17 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1210 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1210 RUSSIAN AGRESSION

17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами, Всесвітній день карате, Всесвітній день теселяції, Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день крокодила.

Православна церква вшановує святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія.

Національне свято Республіки Ісландія. День проголошення Республіки (1944)

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 49 / 115.

Важлива екологічна подія, яка була створена зі ініціативи ООН 1995 року. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1994 року була прийнята Конвенція ООН щодо боротьби з опустелюванням. Через опустелювання та деградацію земель формуються не лише екологічні, але й соціально-економічні проблеми. Адже через непридатні для експлуатації ґрунти люди змушені мігрувати.

Всесвітній день карате

Подія присвячена тому, що цей вид спорту був включений до Олімпіський ігор в Токіо 2020. День було засновано 2017 року, адже 2016 року було оголошено, що карате, разом з п'ятьма іншими видами спорту, мають намір включити до олімпійської програми.

Всесвітній день теселяції

Подія присвячена особливому мистецтву мозаїки. Теселяцію (візерунки з геометричних фігур) можна знайти в природі чи архітектурі. Вона використовувалася людством протягом тисячоліть в усьому світі. Головна мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про мозаїку, заохоченні людей до дослідження теселяції.

Всесвітній день сміттяра

Важливо привертати увагу громадськості до зусиль чоловіків та жінок, які підтримують в чистоті наші міста та села. Поводження з відходами виходить далеко за межі звичайного збирання сміття. А ініціатором створення такого свята став Джон Д.Арвуд, який є власником спеціалізованої компанії з перероблення відходів, яку він заснував 1997 року.

Всесвітній день крокодила

Важлива екологічна подія, яка була створена, щоб привернути увагу людства до проблеми зникнення цих тварин через посилення урбанізації, риболовлю та незаконне полювання. Роль крокодилів у підтриманні екологічного балансу дуже важлива, а тому потрібно підвищувати поінформованність людей про захист цих тварин.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Митрофана Тадейовича Кононенка (1900-1965), українського актора;

95 років від дня народження Михайла Миколайовича Гориня (1930-2013), українського правозахисника, дисидента, громадсько-політичного діяча;

80 років від дня народження Ігоря Прокоповича Січовика (1945-2021), українського письменника, драматурга;

20 років від дня відкриття в Києві (2005) приватного Музею сучасного мистецтва України.

Ще в цей день:

1917 - У Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України;

1944 - Здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою;

1950 - Чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині;

1953 - У Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків;

2008 - Організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. Програмою виступав вебоглядач Mozilla Firefox 3;

2022 - Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Церковне свято:

17 червня – День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони походили зі знатної перської родини та були братами і синами знатного перського вельможі. Мати їх була християнкою, і вони були виховані у християнській вірі. 362 року брати були відправлені до римського імператора Юліана Відступника (361-363) з мирною місією від перського царя Шапура II. Однак імператор, дізнавшись, що вони християни, наказав їм принести жертву язичницьким богам. Коли святі Мануїл, Савел та Ісмаїл відмовилися, їх піддали жорстоким катуванням і зрештою стратили.

Після смерті їх тіла були віддані на спалення, але християни зібрали мощі мучеників і згодом поховали їх з великими почестями. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл шануються в православній церкві як святі мученики.

Іменини: Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Пелагея.