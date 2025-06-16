Інтерфакс-Україна
Події
17:57 16.06.2025

Нацполіція провела понад 940 обшуків для боротьби з незаконним обігом зброї: вилучено сотні одиниць зброї та десятки кілограмів вибухівки

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Нацполіція провела понад 940 обшуків для боротьби з незаконним обігом зброї: вилучено сотні одиниць зброї та десятки кілограмів вибухівки
Фото: https://t.me/UA_National_Police/

Поліція провела 941 обшук по всіх регіонах України з метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на “чорний” ринок, повідомила Національна поліція України.

“За результатами загальнодержавної спецоперації під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, поліцейські вилучили 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кілограми вибухових речовин та 61 674 набоїв різного калібру”, - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

В ході проведених заходів задокументовано 10 фактів збуту зброї, виявлено декілька схронів зброї тощо. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Наразі фігурантів затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

До проведення спецоперації задіювалися спецпідрозділи патрульної поліції та КОРДу, а також кінологічні та вибухотехнічні служби.

Теги: #зброя #обшук #нацполіція

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