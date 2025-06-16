Британська розвідка: північнокорейські війська ймовірно втратили понад 6000 бійців у боях з українськими військами у Курській області РФ

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, посилаючись на інформацію розвідки, що КНДР з високою ймовірністю втратила в бойових діях в Курській області РФ понад 6 тисяч військовослужбовців. Про це сказано в повідомленні Міноборони Великої Британії на платформі X в неділю.

"Загальна кількість втрат становить більше половини від приблизно 11 000 військовослужбовців КНДР, які спочатку були розгорнуті в Курській області. Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула на Курщині обмежену додаткову кількість військ", - цитує інформацію розвідки Міноборони у дописі на X, зазначаючи, що такий рівень втрат є "результатом масштабних дуже виснажливих піхотних атак".

У повідомленні згадано про візит до Північної Кореї секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу, який 4 червня (вдруге за останні три місяці) зустрівся з Кім Чен Ином. Британська розвідка припускає, що Шойгу веде від імені Путіна переговори про можливість задіяти військових КНДР в бойових діях на території України (досі вони були задіяні лише в Курській області РФ)

Джерело: https://x.com/DefenceHQ/status/1934233503824068952