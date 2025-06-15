15 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1208 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1208 RUSSIAN AGRESSION

15 червня в Україні та світі відзначають День батька.

Також сьогодні Всесвітній день розповсюдження інформації щодо зловживань проти літніх людей, Всесвітній день вітру, День Великої хартії вольностей, Всесвітній день пожертвувань.

Моршин – День міста.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського; Неділя Всіх Святих українського народу.

День батька

Відзначається щорічно в третю неділю червня відповідно до Указу Президента України від 18.05.2019 р. № 274/2019.

Традиція святкування Дня батька з’явилася в США. Одним із основних ініціаторів була Сондра Додд, яка в 1909 році виступила з ідеєю відзначати цей день на честь свого батька, ветерана війни, який виховував шістьох дітей самотужки.

Саме в США День батька є одним із найбільш популярних свят, після Різдва і Дня святого Валентина.

У різних країнах це свято відзначається по-різному. Наприклад, у Сполучених Штатах та Канаді День батька традиційно відзначають подарунками та сімейними обідами, тоді як у Японії та Південній Кореї важливою частиною святкування є висловлення подяки та визнання заслуг батька в родині.

День батька в Україні - особливе свято, присвячене найближчим чоловікам у нашому житті. Цього дня ми дякуємо татам за їхню турботу, підтримку, мудрість і силу, за все, що вони дали нам на шляху дорослішання, і за те, що роблять для нас просто зараз. Сьогодні тисячі українських батьків стоять на захисті країни, оберігаючи мир і наше майбутнє. Цього дня ми також згадуємо героїв, які віддали життя в російсько-українській війні, захищаючи свободу України.

День Моршина

У третю неділю червня відзначається День Моршина – курортного українського міста, розташованого в Прикарпатті.

Моршин відомий своїми бальнеологічними санаторіями (лікування мінеральними водами) та оздоровчими комплексами, які допомагають людям, що страждають на серцево-судинні захворювання, порушення шлунково-кишкового тракту та інші проблеми зі здоров’ям.

Місто вперше згадується в 1482 році, вже тоді мешканці використовували мінеральні джерела. Будівництво водолікарень, резервуарів, грязелікарень та інгаляторіїв розпочалось у 1930 році.

Всесвітній день розповсюдження інформації щодо зловживань проти літніх людей

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 127.

З цією метою було створено спеціальну Резолюцію, у якій зазначається, що до середини 21 століття кількість людей похилого віку на нашій планеті наблизиться до 20%. За розрахунками фахівців найвищими ці показники будуть у країнах, що розвиваються.

Мета впровадження цього свята – боротьба із дискримінацією та несправедливістю щодо літніх людей, а також звернути увагу на той факт, що літні люди є не тільки потрібною, а надзвичайно важливою часткою нашого суспільства.

Всесвітній день вітру

15 червня кожного року відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день вітру. Подію започаткувала Європейська вітроенергетична асоціація у 2007 році.

День Великої хартії вольностей

Щорічно 15 червня відзначається пам’ятна дата – День Великої хартії вольностей. Тому що саме цього дня у далекому 1215 році король Англії на ім’я Іван Безземельний затвердив перший англійський юридичний документ, котрий закріпив основні права людини.

Всесвітній день пожертвувань

15 червня кожного року відзначається Всесвітній день пожертвувань. Цей день засновано у 2010 році.

День пожертвувань створено з метою залучення якомога більше людей до благочинної діяльності. Скористайтесь нагодою та пожертвуйте кошти будь-якій організації чи нужденній людині. Благодійність змінює світ на краще, даруює шанс на повноцінне життя: як людям, так і тваринам.

Для українців День пожертвувань став щоденною звичною справою. Ми донейтимо на ЗСУ, долучаємось до зборів, що проводять волонтери військовим підрозділам, допомогаємо переселенцям та безпритульним тваринам. Благодійність для кожного українця – це символ і джерело сили, єднання та віри у перемогу України.

Цього дня народилися:

250 років від дня (1775) руйнування російською імперською армією Запорізької Січі;

150 років від дня народження Володимира Петровича Григоровича-Барського (1875 - після 1926), українського композитора, піаніста, педагога;

140 років від дня народження Володимира Павловича Муравйова (1885-1963), українського вченого-фітопатолога;

140 років від дня народження Миколи Дмитровича Потьомкіна (1885-1965), українського вченого у галузі тваринництва;

110 років від дня народження Томаса Хакла Веллера (1915-2008), американського вірусолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1954).

Ще в цей день:

2007 — Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита";

2014 — Уперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція—Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу GoalControl;

2014 — Війна на сході України: від проросійських бойовиків було звільнено село Весела Гора.

Церковне свято:

Неділя Всіх Святих українського народу

Рішенням Синоду єпископів УГКЦ у 1991 році було запроваджене святкування Неділі Всіх Святих українського народу в четверту неділю після свята Зіслання Святого Духа . Це свято вважається майже національно-церковним. Воно прославляє наших великих братів та сестер, наших пращурів, що спочили та дістали вічної слави у Царстві Божому, та вінця, якого Господь обіцяв кожному, хто полюбив його усім серцем.

День пам’яті святого пророка Амоса

15 червня всі православні християни вшановують день пам’яті святого пророка Амоса, який цього дня народився у невеликому містечку Текої неподалік від Віфлеєму.

З дитинства хлопчик був привчений до праці та випасав стада худоби, щоб заробляти на хліб. Побачивши його смиренність, Бог звелів йому йти до Ізраїлю, переконувати людей, які загрузли в гріхах та ідолопоклонстві, покаятися і почати вести праведне життя.

Амос почав пророкувати, що прийдуть на землю ізраїльську асирійці, спустошать її та будуть знущатися з людей, якщо вони не повернуться обличчям до Бога. Але головний жрець Ізраїлю Амасія постійно знущався зі святого пророка та наказував йому повертатися додому. Одного разу він жорстоко побив Амоса і той через два дні помер він жорстоких ран. Але його слово залишилося у вигляді "Книги пророка Амоса", яка увійшла до Старого Заповіту.

Іменини: Григорій, Михайло, Семен, Федір.