Інтерфакс-Україна
Події
13:51 14.06.2025

Зеленський : Йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети

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Зеленський : Йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети

Позитивні випробування ракети "Сапсан" були набагато раніше, зараз йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені сказали, що може бути запитання, тому що з'явилася інформація про "Сапсан". Так ось, ракети "Сапсан" - це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - сказав президент під час спілкування з журналістами 13 червня.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що Україна запускає серійне виробництво власної балістичної ракети "Сапсан".

Теги: #зеленський #сапсан

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